اتحاد الكرة يوافق على تحمل جزء من تكلفة ملاعب الأندية بعد نقلها بسب أمم إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن احمد مجاهد عضو اتحاد الكرة عقب اجتماع الجبلاية مع الأندية ، أنه تم مناقشة مسالة غلق الملاعب المستضيفة لأمم افريقيا وتاثيرها علي الدورى. وقال مجاهد إن كل الأندية أبدت مرونة كبيرة في تغيير الملاعب، موضحا أن الأندية طلبت من اتحاد الكرة مساعدتها في إيجاد ملاعب بديلة والموافقات الأمنية الخاصة بها بجانب تحمل جزء من التكاليف . يذكر أن اتحاد الكرة يعقد اجتماعا مع الأندية لتوضيح أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى، ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل.

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