7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 6 فبراير 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، إصابة جديدة فى مران الأهلى وصالح جمعة يشارك ، اتحاد الكرة يعرض على الأهلى إقامة مبارياته فى ستاد الكلية الحربية بدون جمهور .

انتظم صالح جمعة لاعب وسط الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعاد صالح جمعة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق التى غاب عنها خلال الأيام الماضية بسبب شكواه من إجهاد عضلى، بعد أن أدى تدريبات تأهيل وعلاج طبيعى بشكل مكثف.

يستمر الدولي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك في تشكيل الفريق الأبيض خلال مواجهة النجوم، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

دخل الثنائى حميد أحداد ومحمد عنتر لاعبا الزمالك فى منافسة على دخول تشكيل الزمالك الأساسى فى المواجهة المقبلة أمام النجوم، فى المباراة التى ستقام يوم السبت المقبل، فى الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، نظرا لغياب محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض للإيقاف.

عرض اتحاد الكرة، على النادى الأهلى إقامة مبارياته فى الدورى على استاد الكلية الحربية، عندما يتم غلق استاد السلام بسبب الإصلاحات اللازمة له قبل بطولة أمم افريقيا .

حذر عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام من زيادة مساحة التعصب فى الكرة المصرية، ما يثير المخاوف من وقوع كوراث كروية مثلما حدث فى بورسعيد والدفاع الجوى.

أخطر رئيس نادى الزمالك اتحاد الكرة برفضه القاطع حضوره للتحقيق بمعرفة لجنة القيم بالجبلاية برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

أكد الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى لن يتواجد فى مواجهتى مصر أمام النيجر ونيجيريا.