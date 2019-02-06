شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده.. شاهد أبرز 5 تصديات لـ"أوسة" مع 5 أندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 42 عاماً من التألق استكملها اليوم محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، حيث ولد "أوسة" فى 6 فبراير عام 1977، ولعب لخمسة أندية بالدورى العام وهى الزمالك، إنبى، الاتحاد السكندرى، الجونة ووادى دجلة.

بدأ أوسة مسيرته الكروية مع نادى مزارع دينا قبل أن ينتقل لنادى الزمالك عام 1999، ليقضى حارس العرين الأبيض مسيرة طولية مع النادى استمرت أكثر من 11 عاما.

ويمتلك عبد المنصف مسيرة دولية حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث شارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسخ 2006، والتى أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطنى، 2008 والتى انتزعها الفراعنة أيضاً تحت قيادة المعلم حسن شحاته.

وتوج عبد المنصف بالعديد من البطولات حيث حصد أوسة بطولة الدورى العام مرتين مع نادى الزمالك، بالإضافة إلى بطولة كأس مصر، وبطولة دورى أبطال أفريقيا.

خاض عبد المنصف خلال مسيرته الكروية العديد من المباريات، حيث شارك مع الزمالك في 107 مباريات تصدى خلالها لـ 45 فرصة حاسمة، ولعب مع إنبي 83 مباراة أخرى تصدى خلالها ل ـ32 فرصة خطيرة، وجاءت مشاركاته مع وادي دجلة بـ 48 مباراة، فيما لعب 45 مباراة أخرى مع الجونة .

الخليج 365 يسلط الضوء على مسيرة حارس الفراعنة وأبرز تصدياته في الفيديو التالي: