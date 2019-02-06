الأهلي يوضح أسباب انسحاب خالد مرتجي من اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

عبدالحكيم أبوعلم

أكدت إدارة الأهلي أن خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وممثل النادي قد انسحب من اجتماع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة مع لجنة الأندية لمناقشة مؤجلات الدوري وإعلاق الملاعب استعدادا لأمم أفريقيا، وذلك اعتراضًا علي حضور رئيس نادي الزمالك.

وأبدى مرتجي اعتراضه على تواجد رئيس الزمالك بالرغم من صدور قرارات إيقاف بحقه من جانب الإتحاد الأفريقي واللجنة الأولمبية المصرية في وقت سابق، خاصة أن تواجده في الإجتماع أمر غير قانوني ، وبالتالي ينال من قانونية الاجتماع.

ورفض مرتجي الاستمرار في الاجتماع، خاصة إن النادي الاهلي سلك...