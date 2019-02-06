اتحاد الكرة: من حق رئيس الزمالك حضور الجلسة.. ولسنا في مباراة أو جمعية عمومية رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن رئيس الزمالك من حقه التواجد في اجتماع الأربعاء، مشيرا الى أنه لم يحضر مباراة رسمية، أو اجتماع جمعية عمومية.

وكان خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وممثله في اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري الممتاز، قد انسحب، بسبب وجود رئيس الزمالك، وهو أمر مخالف بسبب قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإيقافه عن ممارسة أي نشاط لمدة عام.

وقال مجاهد خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد الاجتماع "لا يجب أن ندفن رؤوسنا في الرمال، من حق رئيس الزمالك حضور الاجتماع، فهناك أزمة والزمالك طرفا فيها".

واختتم "هذا اجتماع تنسيقي وليس مباراة أو جمعية عمومية رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، لا يوجد أي مشكلة في حضوره للجلسة".

الجدير بالذكر، أن الزمالك من خلال رئيسه، قد أعلن التضامن مع بيان نادي بيراميدز، وتصريحات تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، فيما يخص خلل جدول الدوري بسبب مؤجلات النادي الأهلي.