ذا صن: صلاح تعرض لهتافات "عنصرية" من جماهير وست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نشرت صحيفة ذا صن الإنجليزية مقطع فيديو لأحد مشجعي فريق وست هام يونايتد وهو يطلق ألفاظ عنصرية ضد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وحل ليفربول ضيفًا على نظيره وست هام يونايتد في منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبحسب مقطع الفيديو المنسوب لصحيفة ذا صن فخلال تسديد صلاح لأحد الركلات الركنية أطلق مشجع لوست هام يونايتد بعض الهتافات العنصرية ضد "مو" لكونه مسلم.

ونلقت ذا صن تصريحات للمتحدث باسم وست هام يونايتد حيث قال: "في وست هام يونايتد ، نتبع سياسة العقاب تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء".

واضاف: "نحن نادي كرة قدم، بغض النظر عن العرق أو الدين أو العقيدة أو الجنس أو التوجه الجنسي أو تغيير الجنس أو الإعاقة، نرحب بالجميع في ملعبنا".

وتابع: "أي شخص يقوم بارتكاب خطأ يتم تسليم البيانات الخاصة به إلى الشرطة وسيواجه حظرًا مدى الحياة من ملعب لندن، لا يوجد مكان لهذا النوع من السلوك في ملعبنا".

صلاح ليس اللاعب الأول الذي يتعرض لمثل تلك الهتافات في ملاعب إنجلترا فقد تعرض منافسه رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي لتلك الهتافات العنصرية خلال مباراة فريقه امام تشيلسي، كما تم اتخاذ إجراء قانوني ضد مشجع توتنهام الذي ألقى "قشرة الموز" على اللاعب الجابوني بيير-أميريك أوباميانج نجم آرسنال في الإمارات وتم منعه من حضور المباريات مدى الحياة.