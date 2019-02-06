مارادونا أكثر شخصية مؤسفة في التاريخ!

اعتبر الدولي الفنزويلي خوان بابلو أنيور ‘خوانبي’ أن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا هو أسوء مثال يمكن أن يحظى به أي لاعب شاب بسبب سلوكياته وتصريحاته، مندداً بدعمه للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يواجه غضباً شعبياً كبيراً، وسط أزمة سياسية واقتصادية عميقة تعصف بالبلاد.

وفي تصريحات لبرنامج “إل ترانسيستور” على إذاعة “أوندا ثيرو” الإسبانية، في يوم تقديمه كلاعب جديد بين صفوف أويسكا، قال خوانبي إن “مارادونا بعيد كل البعد عن ما يتوقعه منه الناس، حين يتحدث عن فنزويلا يتضح أنه لا يعرف أي شيء عما يحدث”.

وأضاف خوانبي: “نعلم لماذا يدعم مارادونا النظام في فنزويلا، لأن مصلحته مع مادورو.. أصبح الآن أسوء مثال لأي لاعب شاب يسمع أو يرى سلوكياته والتصريحات التي يقولها.. أعتقد أنه أكثر شخصية مؤسفة في تاريخ كرة القدم”.

وانتقل اللاعب صاحب الـ25 عاما لصفوف أويسكا في الميركاتو الشتوي الأخير معاراً من ملقا حتى نهاية الموسم الجاري.