برشلونة يرفض مقترح “نايكي” الغريب!

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم رفض مقترحاً من شركة “نايكي” الأمريكية للملابس الرياضية لتصميم زيه الاحتياطي الذي سيرتديه في موسم 2021/2020 باللون الأبيض.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن مجلس إدارة برشلونة صوت ضد هذا الاقتراح خوفاً من رد الفعل السلبي لجماهير النادي إذا ما ارتدى لاعبو فريقهم المفضل زياً يكتسي بلون قميص الغريم التقليدي للفريق، ريال مدريد.

يشار إلى أن برشلونة كان لديه زياً احتياطياً يتكون من قميص يكتسي باللون الأبيض وسروال أزرق حتى سبعينات القرن الماضي، ويعتبر الهولندي الراحل يوهان كرويف هو آخر أساطير برشلونة الذين ارتدوا هذا الزي.

وكان هذا الزي هو الزي الاحتياطي لبرشلونة منذ السنوات الأولى للقرن الماضي، فيما كان الزي الأساسي للفريق الكاتالوني في تلك الفترة مكوناً من قميص يحمل اللونين الأزرق والأحمر وسروال باللون الأبيض حتى تم تغير لون هذا الأخير إلى الأسود في 1913 ثم إلى الأزرق مع حلول عام 1920 .