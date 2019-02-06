فالنسيا يُحصن نفسه أمام برشلونة وروما حتى مونديال قطر

نجحت إدارة نادي فالنسيا هذا الأسبوع في إبعاد المتربصين بقائد ونجم الفريق الأول هذا الموسم “داني باريخو” عندما جددت عقده حتى موعد مونديال قطر 2022 بشرط جزائي ضخم.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن العقد الجديد لباريخو يتضمن شرطًا جزائيًا يقدر بـ 50 مليون يورو، ما يعكس نية النادي في استمرار اللاعب صاحب الـ 29 عامًا حتى الاعتزال.

باريجو كان انضم إلى صفوف فالنسيا من خيتافي في عام 2011، ومنذ ذلك الوقت شارك في 300 مباراة وسجل 50 هدفًا، ليدشن لنفسه سمعة عريضة في مدرجات المستايا.

ابن أكاديمية ريال مدريد تلقى عدة عروض جادة للرحيل عن الخفافيش في آخر عامين، أحدهم من برشلونة والآخر من روما، لكنه فضل البقاء رفقة فالنسيا لسنوات قادمة، وصرح برفضه لفكر تفاصيل تجديد عقد لاعب وسطه من خلال مقطع مصور “فيديو” بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكان من المقرر أن ينتهي العقد القديم لباريخو في يونيو 2020، ولكنه قرر الاستمرار حتى عامه الـ 33 مع الفريق.

وخاض باريخو تجربة محبطة مع كوينز بارك رينجرز الإنجليزي عام 2008 بنظام الإعارة من ريال مدريد، لكن كل شيء تغير عقب انضمامه لصفوف خيتافي ومن ثم فالنسيا.