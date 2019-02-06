اتحاد الكرة يعلق على حضور رئيس الزمالك اجتماع اليوم

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس اداراة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتحدث الرسمي بأسم الاتحاد، عن قانونية حضور رئيس نادي الزمالك اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية والذي انتهى منذ قليل بمقر الاتحاد بالجبلاية.

وقال مجاهد في تصريحات له عقب انتهاء اجتماع مجلس اداراة اتحاد

ىالكرة مع رؤساء اندية الدوري الممتاز، أن الجلسة ودية وطرح للآراء وليس جمعية عمومية تتخذ قرارات مصيرية، وبالتالي فحضور رئيس الزمالك ليس به شبهه خرق لقرارات اللجنة الأولمبية.

وكانت اللجنة الأولمبية قد أعلنت إيقاف

رئيس الزمالك عن ممارسة اي نشاط لمدة عامين.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، اجتماعًا مهمًا، اليوم الأربعاء، مع رؤساء أندية الدوري الممتاز، لمناقشة عدد من الملفات الهامة فى مقدمتها أزمة مؤجلات الدوري وتعديلات اللائحة الداخلية الجديدة والملاعب البديلة لاستضافة المباريات المحلية بعد غلق الملاعب التى سيقام عليها بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.