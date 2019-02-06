اتحاد الكرة: الأندية وافقت بالإجماع على نقل مباريات الدوري لملاعب بديلة استعدادًا لأمم أفريقيا

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم أعلن أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، أن أندية الدوري الممتاز وافقت بالإجماع على نقل المباريات إلى ملاعب أخرى بسبب غلق الملاعب استعدادا لكأس الأمم الأفريقية. غلق الملاعب استعدادا لكأس الأمم الأفريقية. وأضاف مجاهد في تصريحات له عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء أندية الدوري الممتاز، أن هناك تعويض للأندية ماديًّا على أن تتولى وزارة الرياضة التنسيق المادي في انتقال الأندية للملاعب. وأغلق اتحاد الكرة استادات السلام والإسكندرية والإنتاج الحربي وبورسعيد، لتجهيزها لاستضافة مباريات أمم أفريقيا والتي تستضيفها مصر يونيو المقبل.

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