رسميًا.. إنفانتينو رئيسا لـ "فيفا" لولاية جديدة

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فوز رئيسه الحالي السويسري جياني إينفانتينو بولاية رئاسية جديدة بالتزكية، بعدما تم غلق باب الترشح اليوم دون وجود مرشح آخر.

وسيتم عقد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم من

أجل تزكية انفانتيجو في شهر يونيو المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكان الدولي السويسري السابق ومدافع توتنهام الإنكليزي رامون فيغا قد أبدى رغبته في في الترشح لرئاسة

الفيفا، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على دعم خمسة اتحادات وطنية من أصل 211 منضمة إلى الاتحاد الدولي من أجل منافسة مواطنه على المنصب.

ومن المقرر أن يستمر انفانتينو حتى نهاية عام 2023 كرئيس للاتحاد الدولي بعد أن تولي المهمة خلفًا لمواطنه جوزيف بلاتر.