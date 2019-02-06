أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فوز رئيسه الحالي السويسري جياني إينفانتينو بولاية رئاسية جديدة بالتزكية، بعدما تم غلق باب الترشح اليوم دون وجود مرشح آخر.
وسيتم عقد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم منأجل تزكية انفانتيجو في شهر يونيو المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.
وكان الدولي السويسري السابق ومدافع توتنهام الإنكليزي رامون فيغا قد أبدى رغبته في في الترشح لرئاسة
ومن المقرر أن يستمر انفانتينو حتى نهاية عام 2023 كرئيس للاتحاد الدولي بعد أن تولي المهمة خلفًا لمواطنه جوزيف بلاتر.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. إنفانتينو رئيسا لـ "فيفا" لولاية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.