عمرو جمال يجري أشعة رنين مغناطيسي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال توجه عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الى أحد المستشفيات لإجراء أشعة رنين مغناطيسي بعد تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية خلال مران الفريق صباح اليوم على ملعب مختار التتش. خلال مران الفريق صباح اليوم على ملعب مختار التتش. وتوجه اللاعب لإجراء الأشعة للوقوف على طبيعة الإصابة التي تعرض لها، وتحديد البرنامج العلاجي لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية من جديد. وكان عمرو جمال قد غادر مران الفريق صباح اليوم برفقة الدكتور خالد محمود بعد أن اشتكى من الإصابة.

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