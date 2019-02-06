كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال غاب هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المشاركة في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة. اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وجاء غياب اللاعب في ظل شكواه من نزلة معوية حادة تعرض لها مؤخرًا وأجبرته على مغادرة معسكر الفريق قبل ساعات من مواجهة إنبي أمس والتي فاز بها الفريق بهدفين لهدف.

كانت هذه تفاصيل خبر سبب غياب هشام محمد عن تدريبات الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.