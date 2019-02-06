حسين لبيب مديرا لبطولة العالم لكرة اليد "مصر ٢٠٢١"

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تعيين حسين لبيب مديرا لبطولة العالم السابعة والعشرين للرجال المقرر إقامتها في مصر يناير ٢٠٢١، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة مساء أمس "الثلاثاء" برئاسة المهندس هشام نصر وحضور جميع الأعضاء.

حسين لبيب هو نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني

سابقا، وشغل عدد من المناصب المهمة منها عضو المجلس القومي للرياضة، وأمين صندوق اتحاد كرة اليد، وعضو لجنة التسويق بالاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن يبدأ لبيب مهمته خلال أيام ليعلن تشكيل لجان البطولة المهمة التي

تستعد مصر لاستضافتها في ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ منتخبا لأول مرة في تاريخ بطولات العالم.

من جانبه قال المهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد: "الكابتن حسين لبيب اسم كبير في كرة اليد المصرية، وسيعمل مديرا لبطولة العالم متطوعا، ولديه من الخبرات الكبيرة والعلاقات الواسعة ما يساعد على نجاح تنظيم بطولة العالم التي تستضيفها مصر في يناير ٢٠٢١".