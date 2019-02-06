اونلاين | Camp Nou.. بث مباشر كلاسيكو الأرض مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد لايف - يوتيوب youtube

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Camp Nou.. بث مباشر كلاسيكو الأرض مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد لايف - يوتيوب youtube

سيستعين فالفيردي بتشكيله الأساسي الذي اعتاد عليه الفريق منذ بداية الموسم، وسيواصل الاعتماد على لونجليه في قلب الدفاع بجانب بيكيه لتعويض الفرنسي المصاب، وفي حالة غياب البرغوث سيتم الدفع بمالكوم على الجانب الأيمن، أما كوتينيو فسيشارك كجناح أيسر لتعويض غياب الجناح الفرنسي الطائر، وبالطبع سيحرس العرين تير شتيجن لغياب الهولندي المُفضل في كأس ملك إسبانيا.

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء المعمورة نسخة جديدة من الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد يوم الأربعاء القادم 6 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 1 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وذلك في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وسيستضيف المواجهة الأولى استاد كامب نو معقل الكتلان.

وصل البلاوجرانا لهذا الدور بعد أن تخطى كولتورال ليونيسا في دور الـ32 بمجموع نتائج (5-1) بعد أن فاز ذهاباً بهدفٍ نظيف وإياباً بأربعة لهدف، ثم انتصر على ليفانتي بأربعة أهدافٍ لهدفين في مجموع مباراتي دور الـ16، أما ربع النهائي فقد واجه فيه إشبيلية الذي فاز ذهاباً بثنائيةٍ نظيفة، لكن زملاء ميسي سحقوهم إياباً بستة أهدافٍ لهدف.

كان ريال مدريد قد تخطى ميليا في دور الـ32 بعشرة أهدافٍ لهدف كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب، ثم انتصر على ليجانيس بنتيجة (3-1) في دور الـ16، أما مواجهة ربع النهائي فكانت ضد جيرونا وانتصر الملكي بلقائي الذهاب والإياب بمجموع نتائج (7-3).

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة

البطولة : كأس ملك إسبانيا (نصف نهائي (مباراة ذهاب)).

القنوات الناقلة : بي إن سبورت HD3 + HD1 + HD7 .

الملعب : كامب نو .

المعلقين : حفيظ دراجي (HD1) + علي محمد علي (HD3) + سوار الذهب (HD7) .

الحكم : ماثيو لاهوز .

موعد المباراة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

تعرض ليونيا ميسي لإصابةٍ في لقاء برشلونة الأخير في الدوري الإسباني ضد فالنسيا، وخرجت تقارير تُفيد أنه لن يلحق بمباراة الكلاسيكو الأولى في الكامب نو، لكنه في النهاية دخل في القائمة المستدعاة للمباراة ضد ريال مدريد، لكن لا توجد تأكيدات عن مشاركته بشكلٍ أساسي، وشهدت القائمة أيضاً غياب عثمان ديمبيلي لعدم جاهزيته 100%، والثلاثي المصاب رافينيا وصامويل أومتيتي وياسبر سيليسين.

سيستعين فالفيردي بتشكيله الأساسي الذي اعتاد عليه الفريق منذ بداية الموسم، وسيواصل الاعتماد على لونجليه في قلب الدفاع بجانب بيكيه لتعويض الفرنسي المصاب، وفي حالة غياب البرغوث سيتم الدفع بمالكوم على الجانب الأيمن، أما كوتينيو فسيشارك كجناح أيسر لتعويض غياب الجناح الفرنسي الطائر، وبالطبع سيحرس العرين تير شتيجن لغياب الهولندي المُفضل في كأس ملك إسبانيا.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

آرتور ميلو - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

فيليبي كوتينيو - لويس سواريز - ليونيل ميسي

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

تعرض كريم بنزيمه لكسر في إصبع يده اليمنى وخضع للجراحة، وأصبح قريباً جداً من المشاركة في الكلاسيكو ضد برشلونة لكن لا توجد تأكيدات بذلك، وعن بقية الغيابات سيفتقد الملكي لخيسوس فاييخو بداعي الإصابة.

لن يغير سولاري طريقته المعتادة في اللقاء ضد الكتلان في ذهاب كأس ملك إسبانيا، ومن المتوقع أن يبدأ جاريث بيل في مركز الجناح الأيسر بعد اكتمال جاهزيته، وسيتكون وسط الميدان من الثلاثي مودريتش وكاسيميرو وكروس، أما الدفاع فسيقوده راموس وبجانبه فاران وعلى يمينهما كارباخال وعلى يسارهما مارسيلو، ومن المتوقع أن يبدأ نافاس في حراسة المرمى بدلاً من كورتوا.

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوك مودريتش

جاريث بيل - كريم بنزيمه - لوكاس فاسكيز

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