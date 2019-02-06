رياضة | اتحاد الكرة يحسم الجدل حول جدول الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يحسم الجدل حول جدول الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل حول أزمة جدول بطولة الدوري المصري الممتاز. وقال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن أزمة الدوري اشتعلت بعد استضافة بطولة الامم الافريقية 2019". وتابع مجاهد: اتحاد الكرة قام بتكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بدراسة موقف الجدول لجميع الأندية، وعرض جدول مناسب خلال أيام على مجلس الادارة قبل اتخاذ الموقف النهائي". وواصل مجاهد:" بيراميدز والزمالك أبدوا مرونة على دراسة الجدول للدوري واستمراره". نرشح لكم.. قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس الملك جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 42 نقطة 3- الأهلي 36 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- المقاولون العرب 28 نقطة 6- الإنتاج الحربي 28 نقطة 7- المصري البورسعيدي 26 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة 11- الإسماعيلي 23 نقطة 12- الجونة 22 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- إنبي 21 نقطة 15- النجوم 21 نقطة 16- الاتحاد السكندري 21 نقطة 17- وادي دجلة 20 نقطة 18- بتروجت 18 نقطة

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