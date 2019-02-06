رياضة | مفاجأة.. خبير طيران يلمح لإمكانية نجاة "سالا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. خبير طيران يلمح لإمكانية نجاة "سالا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت تقارير صحفية بريطانية عن أحد الخبراء في مجال الطيران تصريحات بأن إيميليانو سالا نجم نانت الفرنسي الذي تعرض لحادث سقوط الطائرة التي كانت تقله إلى مدينة كارديف للانتقال لصفوف الفريق ربما يكون قد هرب من الطائرة التي كانت تقله وذلك بعد أن قام الطيار بهبوط اضطراري في القناة الإنجليزية.



وكشف الخبير في تصريحات تليفزيونية نقلتها صحيفة الديلي ستار البريطانية عن سبب تحطم الطائرة ومصير سالا مشيرًا إلى أن قائد الطائرة قد اضطر للهبوط في القناة الإنجليزية بسبب الظروف الجوية الصعبة يوم 21 يناير الماضي مؤكدا أن هناك عطلا فنيا مثل تجميد المحرك أو إيقافه تماما كان السبب الرئيسي.



وأفاد الخبير بأن حالة الطائرة التي تحطمت والعثور على جثة القائد فقط تؤكد أن سالا ربما يكون قد هرب بعد أن قام الطيار بهبوط اضطراري ومن ثم سيكون هناك احتمالية ضئيلة لاستمرار بقاء اللاعب وعدم وفاته.