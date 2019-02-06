كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. خبير طيران يلمح لإمكانية نجاة "سالا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشف الخبير في تصريحات تليفزيونية نقلتها صحيفة الديلي ستار البريطانية عن سبب تحطم الطائرة ومصير سالا مشيرًا إلى أن قائد الطائرة قد اضطر للهبوط في القناة الإنجليزية بسبب الظروف الجوية الصعبة يوم 21 يناير الماضي مؤكدا أن هناك عطلا فنيا مثل تجميد المحرك أو إيقافه تماما كان السبب الرئيسي.
وأفاد الخبير بأن حالة الطائرة التي تحطمت والعثور على جثة القائد فقط تؤكد أن سالا ربما يكون قد هرب بعد أن قام الطيار بهبوط اضطراري ومن ثم سيكون هناك احتمالية ضئيلة لاستمرار بقاء اللاعب وعدم وفاته.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | مفاجأة.. خبير طيران يلمح لإمكانية نجاة "سالا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.