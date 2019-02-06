رياضة | تحقيق عاجل في الإساءة العنصرية ضد محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحقيق عاجل في الإساءة العنصرية ضد محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي وستهام الإنجليزي، فتح تحقيقاً رسمياً ضد الهتافات العنصرية التي تعرض لها الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول في اللقاء السابق بالدوري.

وتعرض محمد صلاح لهجوم عنصري من أحد جماهير فريق وستهام خلال تنفيذ نجم ليفربول لركلة ركنية أمام جماهير الخصم، ليهتف أحد المشجعين ضده لاعتناقه الدين الإسلامي.

وأكد نادي وستهام، أنه قرر فتح تحقيق رسمي ضد الانتهاكات والهتافات العنصرية ضد محمد صلاح بعد انتشار مقطع فيديو لمشجع الفريق وهو يسب اللاعب أكثر من مرة.

الجدير بالذكر أن ليفربول تعادل مع وستهام بهدف لمثله، حيث بادر ساديو ماني بالتسجيل للريدز فيما تعادل ميشيل أنطونيو لفريقه وستهام.