رياضة | الزمالك يهدد نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يهدد نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد مسئولو نادي الزمالك حارسهم السابق أحمد الشناوي لاعب فريق بيراميدز الحالي بتقديم شكوى ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم رده لمقدم تعاقده مع النادي حتى الآن، ورغم تصعيد الزمالك والتقدم بشكوى مرتين إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لكن عدم التحرك من قبل لجنة شئون اللاعبين دفع إدارة الزمالك للتحرك وتهديد اللاعب بشكل صريح بالتصعيد إلى الفيفا وإجباره على رد مقدم التعاقد الذي يصل إلى 10 مليون جنيه والذي تقاضاه قبل أن ينتقل إلى صفوف بيراميدز مع بداية الموسم الجاري.

ويرى اللاعب أن المبلغ يتعلق بنسبة مستحقات مالية متأخرة له من مواسم ماضية بالإضافة إلى قيمة مستحقاته عن الموسم الماضي مع الزمالك في الوقت الذي أكد فيه مسئولو الزمالك للاعب أن المبلغ ليس من حقه بعد رحيله عن النادي، في الوقت الذي طلب فيه مجدي عبد الغني رئيس لجنة شئون اللاعبين الشناوي أكثر من مرة واستدعائه للتحقيق دون أن يحضر اللاعب.