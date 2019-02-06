رياضة | والد خاميس رودريجيز يلمح لانتقال نجله إلى بطل إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد خاميس رودريجيز يلمح لانتقال نجله إلى بطل إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل والد النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد الإسباني المُعار لبايرن ميونيخ الألماني، تغذية شائعات اقتراب ابنه من الإنتقال إلى يوفنتوس.

وقال والد خاميس أن التعاقد مع زميله السابق في فريق ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس كان "قرارا جيدا".

الجديير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لديه "العديد من العروض" على الطاولة قبل الموسم المقبل، ووفقًا لأبيه، الذي يعتقد أن التحول إلى إيطاليا سيكون خيارا جيدا. وقال لصحيفة "بيلد سبورت" الألمانية: "إنني أراه هادئا جدا، أحادي القطب، ليس سعيدا جدا". "لاعب كبير يجب أن يلعب.