رياضة | الزمالك يعلن عدم إلغاء الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن عدم إلغاء الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ رئيس الزمالك لاعبيه بشكل نهائي ورسمي بإستكمال بطولة الدوري حتى نهايتها بصورة طبيعية.

وأوضح لهم أنه لا مجال لإلغاء المسابقة وتمسك الإدارة حتى الرمق الأخير بخوض المسابقة لنهايتها وذلك بعد حالة التوتر التي سادت لاعبي الفريق والجهاز الفني بسبب الأنباء التي ترددت حول تفكير الجبلاية في عدم استكمال بطولة الدوري بعد المشاكل التي حدثت في الفترة الأخيرة حول مؤجلات البطولة.

ونقل رئيس الزمالك رسالته للاعبين بأن عليهم الحفاظ على التركيز وتقديم نفس المستوى في الفترة المقبلة لمواصلة الانتصارات والعروض الايجابية وألا يشغلوا أنفسهم بأي أمر بعيد عن المستطيل الأخضر وأن الإدارة لن تفرط في مجهودهم الذي بذلوه منذ بداية الموسم والحفاظ على أدائهم بحثًا عن تحقيق بطولة الدوري بعدما بات الفريق أقوى المرشحين لتحقيق البطولة.