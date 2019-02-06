شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: مهاجم ليفربول يرعب مدريد قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل

الخليج 365- اتجهت أنظار الإعلام الإسباني، صوب مباراة الكلاسيكو، بين برشلزنة ومدريد، التي من المقرر أن تنطلق في الـ10 من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، ضمن مواجهات ذهاب نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وسلطت الصحافة الإسبانية الضوء على “شبح” ليفربول السابق، لويس سواريز نجم هجوم البارسا الحالي، العاشق لشباك الملكي ريال مدريد، حيث يشكل المهاجم الأوروجواياني خطرًا حقيقيًا على نادي ريال مدريد، سواء شارك ليونيل ميسي أو لم يشارك، كيف لا وفي جعبته تسعة أهداف في 11 مشاركة أمام الميرينجي.

ونشرت صحيفة اس الإسبانية تقريراُ تتحدث من خلاله عن قدرة سواريز الفائقة على “خلخلة” دفاع ريال مدريد، وأن بداية مسيرته الرائعة مع برشلونة انطلقت من الكلاسيكو في الأساس عندما دشن مشاركاته مع البلوجرانا أمام ريال مدريد بعدما استوفى عقوبة إيقاف دامت أربعة أشهر بعد “عضه” لمدافع منتخب إيطاليا جورجيو كيليني في مونديال 2014.

ورغم بدايته المتواضعة أمام الميرينجي في المباراة التي خسرها البارسا 3-1، إلا أنه مضي قدمًا ليصبح أحد أهم مفاتيح فوز برشلونة بالكلاسيكو خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سواريز هو من حمل نادي برشلونة على أكتافه خلال الكلاسيكو الأخير وأحرز هاتريك قاد به الفريق الكتالوني لتحقيق فوز ساحق على غريمه بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في شهر أكتوبر الماضي.

واضاف سواريز إسمه لعدة لاعبين لبرشلونة ممن سجلوا ثلاثة أهداف أمام ريال مدريد في مباراة واحدة مثل باولينهو الكانتارا وإيفاريستو وجاري لينيكر وروماريو وأخيرًا ليونيل ميسي الذي فعل هذا الأمر في مناسبتين.

هذا وسجل سواريز هذا الموسم 15 هدفًا وصنع مثلهم ليصبح في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإسباني خلف ليونيل ميسي صاحب الصدارة بـ21 هدف.