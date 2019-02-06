انت الان تتابع قبل انتخابات الفيفا| إنفانتينو المرشح الوحيد للرئاسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

في هدوء شديد يسير السويسري جياني إنفانتينو، نحو ولاية ثانية على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث أعلنت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، اليوم الأربعاء، أن إنفانتينو سيكون المرشح الوحيد للانتخابات، التي من المقرر أن تجرى خلال اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي في الخامس من يونيو 2019 في العاصمة الفرنسية باريس، علما بأن موعد التقدم بأوراق الترشح انتهي أمس الثلاثاء، وكان يسعى لاعب توتنهام الإنجليزي ومنتخب سويسرا السابق، رامون فيجا، للحصول على حق الترشح، وينوي الحصول على دعم الأعضاء غير الراضين عن الوضع في الفيفا.

وفي يونيو 2018، أعلن جياني إنفانتينو ترشحه لولاية ثانية على رأس الاتحاد الدولي، على هامش الجمعية العمومية الـ68 للفيفا، والتي اختارت الملف الثلاثي الأمريكي-الكندي-المكسيكي لاستضافة مونديال 2026 على حساب المغرب. يشار إلى أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أحمد أحمد، أعلن في سبتمبر الماضي، أن