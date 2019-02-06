الفيفا: إنفانتينو المرشح الوحيد لرئاسة المنظمة

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جياني إنفانتينو

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء إنه تلقى ترشيحا واحدا لمنصب الرئيس في الانتخابات المقررة في يونيو حزيران 2019 من جياني إنفانتينو الرئيس الحالي.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان "بناء على دعوة مجلس الفيفا في العاشر من يونيو حزيران 2018 لفتح باب الترشح للانتخابات .. تقدم جياني إنفانتينو فقط للترشح في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد خلال مؤتمر الفيفا رقم 69 المقرر في باريس في الخامس من يونيو 2019".