الان تتابع عضو بـ”هيئة الشرف” بنادي النصر يتكفل بقيمة 1000 تذكرة لمبارة القادسية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلنت إدارة نادي النصر، اليوم، عن لفتة طيبة قام بها عضو هيئة أعضاء الشرف بالنادي، دعما لجماهير العالمي.
ونشرحاسب نادي النصر على “تويتر” أن عضو هيئة أعضاء الشرف، العميد فهد المشيقح، تكفل بقيمة ألف تذكرة لمباراة النصر أمام فريق القادسية مساء اليوم الاربعاء في الملز، وذلك دعماً منه لجماهير العالمي في وقوفها المعتاد ومساندتها للفريق.
وثمنت إدارة النادي للعميد فهد هذه المبادرة الداعمة، والتي “لا تستغرب منه تجاه ناديه العالمي” كما ورد عبر حساب النادي.
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