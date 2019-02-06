“كفيتوفا”: هدفي صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس

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أعربت التشيكية بيترا كفيتوفا عن رغبتها في اعتلاء صدارة التصنيف العالمي، وذلك بعد بدايتها القوية للموسم الجاري من خلال وصولها إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

وقالت كفيتوفا – اليوم /الثلاثاء – “أنا لست من الأشخاص الذين يعطون أهمية كبرى للتصنيف العالمي، فقط أحتاج إلى تطوير مستواي”، مضيفة: “بكل تأكيد هدف الوصول إلى صدارة التصنيف العالمي لا يزال في فكري، إذا لعبت بصورة جيدة وقدمت نتائج مميزة فسأصل إلى تلك المكانة، أحتاج إلى مواصلة تطوير مستواي لتحقيق هذا الهدف”.

وتابعت بيترا كفيتوفا “لم أغير أسلوب لعبي عقب عودتي إلى الملاعب من جديد بعد حادثة الطعن التي تعرضت لها، فقط طورت من لياقتي البدنية، وبعدها منحت نفسي فرصة الدخول في تبادلات طويلة بدلا من محاولة إنهاء النقطة من تسديدة واحدة أو تسديدتين”.

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