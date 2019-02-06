شكرا لقرائتكم خالد مرتجي يغادر اجتماع اتحاد الكرة بعد حضور رئيس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل غادر خالد مرتجي عضو مجلس النادى الأهلى اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية فور وصول رئيس نادي الزمالك .
يذكر أن مجلس الأهلي سبق واشتكي رئيس الزمالك بسبب تصريحاته المسيئة ضدهم .
ويعقد اتحاد الكرة اجتماع الان مع الأندية لإعلان أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل.
كان خالد مرتجي قد حضر اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة ممثلا عن النادي الأهلي من أجل إيجاد حل لأزمة مؤجلات الدوري.
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