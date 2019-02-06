شكرا لقرائتكم رنين مغناطيسي يحدد حجم إصابة عمرو جمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه عمرو جمال مهاجم الأهلى الى أحد المستشفيات لإجراء أشعة رنين مغناطيسي بعد تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية خلال مران الفريق صباح اليوم على ملعب مختار التتش.

وتوجه اللاعب لإجراء الأشعة للوقوف على طبيعة الإصابة التي تعرض لها ، وتحديد البرنامج العلاجي لتجهيزه للعودة الى التدريبات الجماعية من جديد، بعد شعوره بـ"طرقعة" فى العضلة الأمامية.

وكان عمرو جمال قد غادر مران الفريق صباح اليوم برفقة الدكتور خالد محمود بعد أن اشتكى من الإصابة.