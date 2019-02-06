شكرا لقرائتكم مرتجى يصل اتحاد الكرة لتمثيل الأهلي في اجتماع الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إلى مقر اتحاد الكرة، وذلك لحضور اجتماع الأندية ممثلاً عن القلعة الحمراء. كما يتواجد فى اتحاد الكرة هانى أبو ريدة وأحمد شوبير ومجدى عبد الغنى ودينا الرفاعى، لاستقبال الأندية. ويوضح اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية خلال الاجتماع، أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل، ويرفض اتحاد الكرة إجراء تعديلات على الجدول، خاصة أن أى تعديل قد يتسبب فى إلغاء الدورى، وهو ما حذر منه اتحاد الكرة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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