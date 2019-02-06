شكرا لقرائتكم ربيع ياسين يسبح ضد التيار :الأهلى بطل الدورى والشحات يستاهل 100ميلون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والمدير الفني لمنتخب الشباب أن النادى الأهلى هو المرشح رقم واحد للفوز ببطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

ويرى ربيع ياسين أن الأهلى يمتلك الاستقرار الادارى بالإضافة للقدرات والإمكانيات الإدارية إلى جانب خبرات لاعبيه التى تضمن استمرار الفريق فى تحقيق الانتصارات حال المنافسة على لقب أى بطولة .

وعن فرص الزمالك في التتويج بالدروي ، قال ربيع ياسين فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الزمالك يمتلك فريق من أقوى فرق الدورى ولكن هل سيستمر فى تحقيق الانتصارات المتتالية فى البطولة التى يحتاج الفائز بها للإستمرار فى تحقيق الانتصارات ؟

وأكد ربيع ياسين أن الفريق الذي سيستمر فى تحقيق الانتصارات وسيلتزم لاعبيه داخل وخارج أرض الملعب سيكون بطل الدورى هذا الموسم .

وعن تعاقد الأهلى مع حسين الشحات بأكثر من 100 مليون جنيه أكد مدرب منتخب الشباب أن الأخير إضافة أكثر من رائعة بالنسبة للقلعة الحمراء ، مُشيراً إلى أن النادى الأهلى استطاع أن يدعم صفوفه بالشكل الذى يساعده على تحقيق بطولة الدورى هذا الموسم والمنافسة على بطولة أفريقيا .