شكرا لقرائتكم بيليتش ودجانيني يفوزان بأفضلية شهر يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز الكرواتي سلافين بيلتيش مدرب اتحاد جدة بجائزة أفضل مدرب في شهر يناير ، بينما حقق دجانيني تافاريس مهاجم جاره الأهلي الأفضلية على مستوى اللاعبين بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واستطاع المدرب الكرواتي قيادة فريقه إلى تحقيق فوزه الدوري الثاني على حساب القادسية بهدف دون رد، فيما تعادل سلبياً مع الشباب في الجولة السابعة عشرة.

وفي المقابل، سجل دجانيني 7 أهداف للأهلي في شهر يناير بينها 5 في مباراة أحد ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة.