بايسرز يُلحق أقسى هزيمة بجيمس و"تريبل دبل" سابعة تواليا لوستبروك

اسماء السيد - ألحق فريق انديانا بايسرز رابع المنطقة الشرقية أقسى خسارة بـ "الملك" ليبرون جيمس في مسيرته بتغلبه على فريقه لوس أنجليس ليكرز بفارق 42 نقطة (136-94)، فيما حقق القطب الثاني للمدينة كليبرز فوزا صعبا على تشارلوت هورنتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

الى ذلك، حقق النجم راسل وستبروك الـ "تريبل دبل" السابعة تواليا له هذا الموسم، مساهما بفوز فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر على أورلاندو ماجيك.

وعلى رغم أن جيمس كان أفضل مسجل للفريق الضيف الثلاثاء مع 18 نقطة، أضاف إليها سبع متابعات وتسع تمريرات حاسمة في 30 دقيقة، إلا أنه لم يتمكن من إبعاد شبح الخسارة عن فريقه في ثاني مباراة يخوضها منذ تعافيه من إصابة في أعلى الفخذ تعرض لها في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام غولدن ستايت ووريرز بطل الموسمين الماضيين.

ويعد جيمس من أبرز الأسماء في تاريخ الدوري، واختير أفضل لاعب فيه أربع مرات. وخاض "الملك" البالغ من العمر 34 عاما الجزء الأكبر من مسيرته الاحترافية التي بدأت عام 2003، مع فريق كليفلاند كافالييرز، إضافة الى ميامي هيت (2010-2014)، ويدافع هذا الموسم عن ليكرز.

وفي بحثه عن أسباب للأمل بعد هذه الخسارة أكد مدرب ليكرز لوك والتون أن نجمه جيمس وضع خلف ظهره مشاكله الصحية وقال عندما شاهد لاعبه يسجل كرة ساحقة في الربع الثاني "من الجيد رؤية ليبرون يحلق ويسجل كرة ساحقة، ويمنح الثقة الى حد ما لجسده"

وتابع باختصار "من الواضح، نحن بحاجة إلى أن نكون أفضل".

وخاض ليكرز اللقاء في ظل تقارير عن تغييرات يمكن أن تطال التشكيلة، حيث ذكرت وسائل إعلام اميركية أن الفريق مستعد للتخلي عما لا يقل عن ستة لاعبين مقابل التعاقد مع أنطوني ديفيس لاعب نيو أورليانز بيليكانز.

وهتفت جماهير انديانابوليس باتجاه لاعب ليكرز براندون إنغرام وهو يهم بتسديد رمية حرة في اشارة الى امكانية رحيله عن ليكرز "ليبرون سيستبدلك! ليبرون سيستبدلك".

واعتبر جيمس الهتافات جزءا من التصرفات المعتادة من قبل المشجعين، مضيفا "اذا كان ذلك يزعجنا، فهذا يعني أننا في المكان الخطأ".

وكان جيمس أكد بعد خمسة أيام من الفوز على لوس انجليس كليبرز (123-120 بعد التمديد) في مباراته الأولى بعد العودة، أنه لم يصل بعد الى قمة لياقته بنسبة 100 بالمئة ولكنه "جيد".

وتابع بعدما بات خامس لاعب في تاريخ الدوري يتجاوز حاجز 32 ألف نقطة، قال "أنا على طريق العودة كما كنت سابقا".

ومني ليكرز بخسارته الـ 27 هذا الموسم مقابل العدد ذاته من الانتصارات، وبقي في المركز العاشر في المنطقة الغربية.

في المقابل سجل لبايسرز الكرواتي بوغدان بوغدانوفيتش 24 نقطة وأضاف لاعب الارتكاز مايلز تيرنر 22، علما بأن الفريق عادل رقمه القياسي بتسجيله 19 رمية ثلاثية.

- فوز كليبرز وتورونتو -

واختبر كليبيرز، القطب الثاني لمدينة لوس أنجليس، أمسية صعبة في ملعب مضيفه تشارلوت هورنتس، بعدما قلب تخلفه (68-88) في الربع الثالث، إلى فوز 117-115 قبل نحو أربع ثوان فقط من صافرة النهاية بمحاولة ناجحة للاعبه توبياس هاريس.

وأتت سلة الفوز من ضمن 34 نقطة لهاريس (مع سبع متابعات وخمس تمريرات حاسمة)، بينما أضاف زميله لو وليامس 31 نقطة.

وحقق كليبرز ثامن المنطقة الغربية، فوزه الـ30 مقابل 25 خسارة.

في المقابل، سجل للفريق الخاسر كيمبا ووكر 32 نقطة وأضاف تسع تمريرات حاسمة، وجيرمي لامب 22، ومارفن وليامس الذي أخذ على عاتقه الرمية الأخيرة مع صافرة النهاية دون نجاح، 13 نقطة.

وفي أوكلاهوما، قاد بول جورج وراسل وستبروك فريقهما أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على أورلاندو ماجيك 132-122، في مباراة أنهاها جورج كأفضل مسجل مع 39 نقطة، فيما حقق وستبروك الـ "تريبل دبل" (10 أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية) السابعة له تواليا والعشرين هذا الموسم.

وحقق وستبروك في المباراة 16 نقطة و15 متابعة و16 تمريرة حاسمة.

وفي أبرز مباريات المنطقة الشرقية، أسقط تورونتو رابتورز مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 119-107، وعزز مركزه الثاني خلف المتصدر ميلووكي باكس، مع 39 فوزا و16 خسارة.

وسجل للفائز كاوهي لينارد 24 نقطة، وأضاف كل من الإسباني سيرج إيباكا وكايل لاوري العائد بعد غياب لألم في الظهر، 20 نقطة.

وبدا لاوري غير متأثر بالتقارير التي أشارت إلى أن رابتورز سعى للتخلي عنه لصالح ممفيس غريزليز، مقابل الحصول على الثنائي مايك كونلي والاسباني مارك غاسول.

وحاول الكاميروني جويل إمبيد تجنيب سيكسرز الخسارة بتسجيله 14 نقطة في الربع الرابع من 37 نقطة، ليساهم في تقليص تأخره من 21 نقطة إلى سبع قبل 3.47 ثوان من صافرة النهاية، لكن محاولاته باءت بالفشل.

وفاز ممفيس على مينيسوتا تمبروولفز 108-106 بفضل رمتين حرتين قبل النهاية لجاستن هوليداي، بعدما فرض لاعب تمبروولفز كارل أنطوني تاونز التعادل (106-106) برمتين حرتين قبل 15،7 ثانية من صافرة النهاية، لكنه لم يمنع الخسارة برغم تسجيله 25 نقطة والتقاطه 18 مرتدة.

وسجل لممفيس الذي حقق انتصاره الثاني تواليا، مايك كونلي 25 نقطة و9 تمريرات حاسمة وجارن جاكسون جونيور 23 نقطة.

وفي المباريات الأخرى فاز ديترويت بيستونز على نيويورك نيكس (105-92)، وميامي هيت على بورتلاند ترايل بلايزرز (118-108) وبوسطن سلتيكس على كليفلاند كافالييرز (103-96).