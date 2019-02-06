دورتموند لم يقتل آمال شورله في العودة

كشف المهاجم الألماني آندريه شورله عن بند في العقد الذي وقعه مع فولهام الصيف الماضي يتيح له فرصة العودة إلى ناديه السابق “بوروسيا دورتموند” في حالة واحدة فقط.

شورله وقع لفولهام على عقد مدته 18 شهرًا على سبيل الإعارة من دورتموند، لكن تلك الإعارة تقطع بعد الموسم الأول، إذا ما هبط النادي الإنجليزي من البريميرليج.

وقال شورله في تصريحات لمجلة كيكر الألماني أن عقد إعارته لمدة موسمين مع فولهام، ويستمر حتى عام 2020، لكن هذا يتوقف على قدرة فريق ملعب كرافن كوتيدج على البقاء ضمن أندية النخبة، حيث يتضمن العقد بندًا يتيح له العودة إلى دورتموند في حالة الهبوط إلى التشامبيونشيب.

ويحتل فولهام المركز الـ19 وقبل الأخير بالدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق سبع نقاط واضحة عن أقرب المراكز المنجية من الهبوط.

وأضاف صاحب الـ 28 عامًا “فترة إعارتي ستنتهي في حالة الهبوط. وسيجرى تفعيل بنود التعاقد مع دورتموند. لا يشعر بالندم إزاء انتقالي على سبيل الإعارة لفولهام بسبب ضعف مشاركاتي مع دورتموند بالموسم املاضي”.

وشارك شورله ضمن التشكيل الأساسي لفولهام في 20 مباراة وسجل ستة أهداف، وهو أعلى معدل تهديفي لأي لاعب بين صفوف كتيبة المدير الفني الإيطالي الشهير “كلاوديو رانييري”.

شورله الذي لعب لأندية تشيلسي وفولفسبورج من قبل، ختم قائلاً “بالطبع لم يكن طموحي الصراع من أجل تفادي الهبوط في إنجلترا، في ظل قدراتي ونجاحي في الماضي، ولكنني سأتخذ القرار نفسه لو تكرر الأمر، حيث أنني أرى ذلك أمرًا جيدًا بالنسبة لي، فاللعب بشكل منتظم يحمل أهمية كبيرة”.