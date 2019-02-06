الأهلي يُعلق قرار تمديد عقد آزارو بسبب غول الميركاتو

أجلت إدارة الأهلي قرار تمديد عقد المهاجم الدولي المغربي السابق “وليد آزارو” في الوقت الراهن، انتظارًا لما سيقدمه مع الفريق عقب تعافيه الكامل من الإصابة.

ويضع مسؤولو الأهلي جام تركيزهم هذه الأيام على التجديد للثنائي “جونيور أجايي وعلي معلول” بمبلغ لن يقل عن 28 مليون جنيه، بواقع 14 مليونًا لكل منهما، وذلك بعدما سُربت لوسائل الإعلام أنباء عن تلقيهما لعروض جادة من غول الميركاتو المصري في الأشهر الماضية “بيراميدز” للانضمام لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وترى إدارة الأهلي أن خطوة الدخول في مفاوضات التجديد مع وكيل أعمال وليد آزارو الآن لا معنى لها قبل حوالي 4 أشهر من انطلاق كأس أمم أفريقيا 2019 فعقد آزارو ينتهي في يوليو 2021، حيث وقع في صيف 2017 من الدفاع الحسني الجديدي لمدة أربعة أعوام.

ومن المتوقع ترحيب الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة الأوروجوياني “لاسارتي” بالعروض التي قد تصل لوليد أزارو في الميركاتو الصيفي المقبل، بسبب التراجع الملحوظ في الحصيلة التهديفية للاعب صاحب الـ 22 عامًا، وكثرة إهداره للفرص السهلة داخل منطقة الجزاء.النيجيري جونيور أجايي والتونسي علي معلول (صور: Getty)

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