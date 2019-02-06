خالد مرتجى يغادر اجتماع اتحاد الكرة عقب وصول رئيس الزمالك

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

غادر خالد مرتجي عضو مجلس اداراة النادي الأهلي اجتماع مجلس اداراة اتحاد الكرة مع رؤساء اندية الدوري الممتاز، والمنعقد حاليا بمقر الجبلاية، فور وصول

رئيس نادي الزمالك.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، اجتماعًا مهمًا، اليوم الأربعاء، مع رؤساء أندية

الدوري الممتاز، لمناقشة عدد من الملفات الهامة فى مقدمتها أزمة مؤجلات الدوري وتعديلات اللائحة الداخلية الجديدة والملاعب البديلة لاستضافة المباريات المحلية بعد غلق الملاعب التى سيقام عليها بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.