ويستهام يُحقق في تعرض محمد صلاح لإساءات عنصرية من جماهيره

محمد صلاح

كتب - محمد موسى:

كشف مقطع مصور لجماهير نادي ويستهام المعروفة بعنصريتها، وهي توجه هتافات عنصرية مسيئة للنجم المصري محمد صلاح، أفضل لاعب أفريقي للسنة الحالية والماضية، وهداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وذلك خلال لقاء فريقهم على ملعبه ضد نادي ليفربول الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أظهر المقطع هتاف أحد المشجعين يصف فيه "صلاح" بإهانات عُنصرية تتصل بكونه مسلمًا، وذلك حينما اقترب "صلاح" من مدرج المشجعين لتنفيذ ركلة ركنية في الشوط الثاني

للمُباراة.

جدير بالذكر فقد كان النجم المصري المعتزل أحمد حُسام ميدو تعرض لإساءات عنصرية مُعادية للإسلام كذلك من جمهور ذات النادي، حينما كان لاعبًا لنادي توتنهام.

وفتح نادي ويستهام وفق لخبر نشرته جريدة ذا صن البريطانية تحقيقًا لكشف مُلابسات الواقعة، وأكد المُتحدث باسم النادي رفضهم لأي تعدٍ لفظي وعنصري من قبل جماهيرهم، ذاكرًا بأن الجميع من كافة الفئات

والأعراق مُرحب بهم في ستاد لندن الجديد الخاص بالنادي، مؤكدًا بأن لن يتسامحوا مع مُرتكب الاعتداء وذلك بعد التوصل إليه.

يُذكر أن تلك ليست سوى حلقة من مسلسل طويل للإهانات العُنصرية التي يتعرض لها اللاعبون في الدوري الإنجليزي، فسبق "صلاح" النجم الأفريقي الآخر بيير أوباميانج، الذي تعرض لإلقاء موزة عليه خلال مباراة فريقه ضد أرسنال على ملعب الأخير، وتم منع ذلك المشجع من دخول الملعب مدى الحياة، كما تعرض النجم الإنجليزي رحيم ستيرلنج لاعتداء عنصري لفظي من قبل جمهور تشيلسي في مباراة فريقه مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج.