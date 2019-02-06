رئيس الزمالك لست منحازًا لبيراميدز وأطالب شوبير بالاستقالة من مجلس الجبلاية

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

طالب رئيس نادي الزمالك باستقالة أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من منصبه، بسبب تحيزه لفريق الأهلي.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات للصحفيين أثناء تواجده باتحاد الكرة لحضور اجتماع مجلس الاتحاد مع رؤساء الأندية، أن أحمد شوبير هو

المسئول عن أزمة الأهلي وإنبي في المباراة التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف بالدوري.

وهاجم منصور رئيس لجنة المسابقات عامر حسين قائلًا: "وطول ما عامر حسين موجود إذن لا توجد

وأشار رئيس الزمالك إلى أن هناك حالة من الفوضي في المسابقة المحلية وأن هناك حكام يحكمون ب100 مكيال.

وأتم أن نادي الزمالك ليس منحازًا مع نادي بيرامبدز، وانما يبحث عن العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص، الذي أصبح غير موجود.

وكان شوبير قد أكد أن هدف إنبي الملغي في مرمى الأهلي بمواجهة الأمس غير صحيح.