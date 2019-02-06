بالصور.. النصر يكرم أبطال الخماسي الحديث

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم قام مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق وبحضور أعضاء المجلس أشرف لطفى وأحمد حمدي ومصطفي رسمي وأحمد الأحمر بتكريم أبطال النادي بفريق الخماسي الحديث وذلك بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق هذا الموسم. وتم تكريم رباعي بطولة العالم 2018 التي أقيمت بالغردقة وهم حنين صبح ثالث العالم تحت 10 سنوات ثالث عالم ونجوي خالد أول عالم ومحمد عاطف أول عالم وعبدالرحمن أيمن ثالث عالم تحت 14 سنة كما تم تكريم أبطال الجمهورية وهم: تحت 8 سنوات أحمد عاطف ثالث جمهورية وأدهم أيمن سيد ثالث جمهورية. تحت عشر سنوات ريتاج محمد يحيي ثاني جمهورية ومريم محمد حسن ثالث جمهورية وحسن محمد حسن ثاني جمهورية وحبيبة حسام عبدالحميد أول القاهرة. تحت 12 سنة ميرنا محمد يحيي أول جمهورية ويوسف خالد شوقي أول جمهورية ومحمد أحمد شحاتة ثاني جمهورية وسلمي عبدالتواب أول جمهورية ورحمة طارق محمد أول جمهورية ومروان محمد السيد ثاني جمهورية ومنار محمد عبدالعال ثالث جمهورية ومنة الله محمد عبدالعال ثالث جمهورية. تحت 16 سنة مريم خالد محمد أول جمهورية ورؤي حسن كامل ثاني جمهورية وكنوز عفيفي عبدالقادر ثاني جمهورية وعمر أحمد محمد ثاني جمهورية. ويقود الجهاز الفني للفريق الخماسي الحديث صبري محمد خلاف المدير الفني وكمال أحمد الشريف مدير إداري ومحمد حاتم إداري وأحمد محمود حسن مدرب عام جري وأحمد علي أحمد مدرب السباحة وإبراهيم جمال الشرقاوي مدرب سباحة وإسلام رجب مدرب سباحة وعادل السيد مدرب جري ومحمد صبري خلاف مدرب سلاح وجري ومحمود صبري خلاف مدرب رماية وسلاح وأبو الحسن محمود مدرب رماية.

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