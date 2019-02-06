الإسماعيلي ينهي استعداداته لمواجهة المقاصة

كتب - نورهان فضل: اختتم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى، مرانهم قبل التوجه إلى القاهرة إستعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، في المباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء غد الخميس، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين بمسابقة الدورى الممتاز. وأعلن البلجيكي سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى للدراويش ، قائمة الفريق، وتضم التالي : حراسة المرمى: محمد مجدى – محمد فوزى – محمود رضا خط الدفاع: طارق طه – محمد مجدى الجمل – باهر المحمدى – ريتشارد بافور – محمود متولى – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن. خط الوسط: عماد حمدى – إبراهيم عبد الخالق – محمود عبد العاطى “دونجا” – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبد الحكيم . خط الهجوم: بنسون شيلونجو – أودا مارشال – يحيى زايد. ويحتل الاسماعيلى المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، بينما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

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