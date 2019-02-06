غدًا.. منتخب الجودو يطير إلى فرنسا للمشاركة فى الجراند سلام

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

تتوجه بعثة منتخب مصر الوطنى الأول للجودو للرجال فجر غد الخميس إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى بطولة الجراند سلام التى تعد أحد البطولات التى يحصل فيها اللاعبون على نقاط للتأهل الى دورة الألعاب الاوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو صيف 2020.

وتضم بعثة فراعنة التايكوندو عشرة أفراد بواقع رئيس للبعثة وهو المقدم أحمد صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد ، ومدير فنى سيد ابو الميدان وثمانية لاعبين وهم:

محمد عبد الموجود و أحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما

، وعلى عيد وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد عبد العال وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وعلى حازم وحاتم عبد الاخر وزن 90 كيلو جراما ، أحمد وحيد وزن فوق كيلو جرام .

من جانبه قال أحمد صابر إن المنتخب يستعد بقوة من أجل تأهل أكبر عدد من اللاعبين للدورة الأوليمبية من خلال جمع مزيد من النقاط بالنشاركة فى بطولات الجراند سلام التى

تنطلق غد بفرنسا، ثم تتبعها ثلاث بطولات اخرى خلال الشهرين المقبلين فى المانيا وجورجيا والمغرب.

واشار صابر الى ان هذه البطولات تعد أفضل إعداد للبطولة الإفريقية التى تستضيفها جنوب إفريقيا ابريل المقبل ، لافتا إلى أن المنتخب بدأ مراحل الإعداد القوى لهذه البطولات بالمشاركة فى معسكر التدريب الدولى الذى أقيم بالنمسا خلال الفترة من 7 وحتى 15 يناير الماضى بمشاركة 65 دولة.

وأوضح أن الجهاز الفنى للمنتخب اختار اللاعبين على ضوء المستوى الفنى والبدنى الذى ظهر به كل لاعب خلال الفترة الماضية ، على المستويين المحلى والدولي ، للوصول إلى أفضل العناصر من أجل تحقيق حلم التاهل إلى الأوليمبياد والحصول على ميدالية أوليمبية .