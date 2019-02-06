نجم برشلونة السابق يحذر فالفيردي قبل كلاسيكو الأرض

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حذر ريفالدو نجم برشلونة السابق، مدرب الفريق إرنستو فالفيردي، من الاستهانة من المباراة اليوم أمام ريال مدريد، والتي ستجمع بينهما على ملعب "كامب نو" ضمن ذهاب كأس ملك أسبانيا، خاصةً بعد تحسن ريال مدريد في الفترة الأخيرة.
وأكد ريفالدو على أهمية حشد فالفيردي بجميع أسلحته داخلالملعب من أجل الفوز بالمباراة.
وقال ريفالدو" ريال مدريد بدأ خلال الآونة الأخيرة في تخطي آثار البداية السيئة للموسم، ولهذا يجب على فالفيردي أن يختار أفضل العناصر داخل الملعب، حيث إن الأمر متعلق بمواجهة لا
وأضاف "فينيسيوس أيضًا بدأ يكتسب ثقة كبيرة، ويقنع الجماهير، ويظهر إمكانياته، سولاري غيّر مركزه من الجناح في المباراة الماضية لإشراك جاريث بيل على الجانب الأيسر".
وتابع "هو القرار الذي يبدو أنه أغضبه، ولكن أي لاعب في الوقت الحالي يجب أن يجيد في أكثر من مركز".
وأتم "برشلونة هزم ريال مدريد هذا الموسم".
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