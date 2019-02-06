رؤساء الأندية يتوافدون على الجبلاية لحضور اجتماع مجلس اتحاد الكرة

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

حضر محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي براميدز، ممثلا عن النادي في اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة.

كما حضر محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، ومحمد

الطويلة رئيس نجوم المستقبل.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، اجتماعًا مهمًا، اليوم الأربعاء، مع رؤساء أندية

الدوري الممتاز، لمناقشة عدد من الملفات الهامة فى مقدمتها أزمة مؤجلات الدوري وتعديلات اللائحة الداخلية الجديدة والملاعب البديلة لاستضافة المباريات المحلية بعد غلق الملاعب التى سيقام عليها بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.