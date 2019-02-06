حضر محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي براميدز، ممثلا عن النادي في اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة.
كما حضر محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، ومحمدالطويلة رئيس نجوم المستقبل.
ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، اجتماعًا مهمًا، اليوم الأربعاء، مع رؤساء أندية
كانت هذه تفاصيل خبر رؤساء الأندية يتوافدون على الجبلاية لحضور اجتماع مجلس اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.