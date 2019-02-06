الليلة.. المنصورة يبيت في دمنهور استعدادًا لقمة مجموعة بحري بدوري المظاليم

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم توجه فريق المنصورة إلى مدينة دمنهور، صباح اليوم الأربعاء، للمبيت بمدينة دمنهور عقب أداء مران خفيف بملعب نادي الشعب استعدادا لمواجهة دمنهور غدا الخميس في قمة المجموعة الثالثة "بحري" بالجولة 17 في دوري القسم الثاني. غدا الخميس في قمة المجموعة الثالثة "بحري" بالجولة 17 في دوري القسم الثاني. يدخل فريق المنصورة مباراته أمام دمنهور المتصدر جدول الترتيب برصيد ٣٠ نقطة ويليه الإعصار البرتقالي برصيد ٢٩ نقطة ثم بلدية المحلة وطنطا ٢٨نقطه لتكون المجموعة الثالثة بالقسم الثاني اختبارا صعبا لجميع الفرق.

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