استبعاد مفاجئ في قائمة ريال مدريد لموقعة الكلاسيكو



أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة برشلونة، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.



وشهدت القائمة استبعاد الخماسي خيسوس فاييخو، لوكا زيدان، فيديريكو فالفيردي، إبراهيم دياز، وألفارو أودريوزولا.



وكان خروج أودريوزولا من حسابات سولاري في الكلاسيكو، مفاجئا.



وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، ألتوبي.



الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ريجيلون.



الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس.



الهجوم: ماريانو، بنزيما، بيل، فاسكيز، فينيسيوس. المصدر: موقع كوة

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