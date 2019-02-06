رياضة | مكتشف إيسكو ينصحه باتخاذ القرار الأصعب

وقال بينيدا، في تصريحات لـ"راديو ماركا": "أود أن أقول لإيسكو أن العالم لا ينتهي في ريال مدريد".

وأضاف مكتشف إيسكو: "بيل أو فينيسيوس جونيور ؟ بيل لديه شيء واحد لم يكن لدي فينيسيوس حتى الآن، أراه أكثر، الآن البرازيلي يتقدم ويمتلك الجرأة، وهو مثير للاهتمام أيضا".

وأضاف قائلاً: "لا يمكن لأي شخص أن يلعب لريال مدريد إيسكو أن لديه نوعية ويعمل أيضا ما يحدث هو أن هذا يضر عندما ترى أنهم لا يثقون بك يجب التحدث عن ذلك".