رياضة | مكتشف إيسكو ينصحه باتخاذ القرار الأصعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكتشف إيسكو ينصحه باتخاذ القرار الأصعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف مكتشف إيسكو: "بيل أو فينيسيوس جونيور ؟ بيل لديه شيء واحد لم يكن لدي فينيسيوس حتى الآن، أراه أكثر، الآن البرازيلي يتقدم ويمتلك الجرأة، وهو مثير للاهتمام أيضا".
وأضاف قائلاً: "لا يمكن لأي شخص أن يلعب لريال مدريد إيسكو أن لديه نوعية ويعمل أيضا ما يحدث هو أن هذا يضر عندما ترى أنهم لا يثقون بك يجب التحدث عن ذلك".
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