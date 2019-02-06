رياضة | الجودو يطير إلى فرنسا فجر الخميس للمشاركة فى الجراند سلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجودو يطير إلى فرنسا فجر الخميس للمشاركة فى الجراند سلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوجه بعثة منتخبنا الوطنى الأول للجودو للرجال فجر غد الخميس إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى بطولة الجراند سلام التى تعد أحد البطولات التى يحصل فيها اللاعبون على نقاط للتأهل الى دورة الألعاب الاوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة الياباتية طوكيو صيف 2020 ، تضم البعثة عشرة أفراد بواقع رئيس للبعثة المقدم أحمد صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد ، ومدير فنى سيد ابو الميدان وثمانية لاعبين .

واللاعبون هم محمد عبد الموجود و أحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، وعلى عيد وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد عبد العال وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وعلى حازم وحاتم عبد الاخر وزن 90 كيلو جراما ، أحمد وحيد وزن فوق كيلو جرام .

قال أحمد صابر ان المنتخب يستعد بقوة من أجل تأهل أكبر عدد من اللاعبين للدورة الأوليمبية من بجمع مزيد من النقاط من خلال النشاركة فى البطولات الجراند سلام التى تنطلق غد بفرنسا ، ثم تتبعها ثلاث بطولات اخرى خلال الشهرين المقبلين فى المانيا وجورجيا والمغرب ، مشيرا الى ان هذه البطولات تعد أفضل إعداد للبطولة الإفريقية التى تستضيفها جنوب إفريقيا ابريل المقبل ، لافتا إلى أن المنتخب بدأ مراحل الإعداد القوى لهذه البطولات بالمشاركة فى معسكر التدريب الدولى الذى أقيم بالنمسا خلال الفترة من 7 وحتى 15 يناير الماضى بمشاركة 65 دولة ، مؤكدا أن الجهاز الفنى للمنتخب اختار اللاعبين على ضوء المستوى الفنى والبدنى الذى ظهر به كل لاعب خلال الفترة الماضية ، على المستويين المحلى والدولي ، للوصول إلى أفضل العناصر من أجل تحقيق حلم التاهل الى الاوليمبياد والحصول على ميدالية اوليمبية .