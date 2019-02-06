رياضة | سولاري يعتمد على لاعبه المتألق لإيقاف ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يعتمد على لاعبه المتألق لإيقاف ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن ماركوس يورينتي قريب من أن يكون في التشكيله الأساسيه لتحقيق مهمه محدده وصعبه وهي محاولة إيقاف ميسي إذا لعب، يورينتي لعب في جيرونا حيث سجل ولم يلعب المباراه الماضيه ضد ألافيس لذلك لا يستبعد أحد أن يبدأ الاسباني ضد برشلونة.
بالنظر لظروفه البدنيه وسرعته وقوته وحيويته، ماركوس هو المرشح للظهور في الكامب نو كدرع مضاد لميسي.
وفي نفس موسم إنفجاره مع ألافيس، واجه ميسي مرتين أيضاً ، حيث فاز الفريق الكتالوني بالمباراتي في ملعب دي منديزوروتزا وملعب فيسينتي كالديرون بنتيجة 6-0 و3-1 وسجل ميسي هدفًا في كل منهم.
سولاري وضع ثقته في يورينتي الذي صنع المنافسه مع كاسيميرو على ذلك المركز، الاسباني لعب إياب مباراة جيرونا في الكأس وسجل هدفًا ثم إستراح أمام ألافيس وربما إستراح لكي يبدأ الكلاسيكو الليله.
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