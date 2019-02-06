كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يطارد 3 صفقات من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يضع نادي ريال مدريد الإسباني أنظاره على ضم ثلاث صفقات قوية من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة.
وذكر موقع EL GOL DIGITAL أن نادي ريال مدريد يفكر في التعاقد مع المدافع البرازيلي دافيد لويز لاعب تشيلسي الإنجليزي.
وعُرض على دافيد لويز تمديد عقده مع تشيلسي لمدة موسم لكن اللاعب البرازيلي يريد تمديد العقد لمدة موسمين.
صفقة أخرى يطاردها ريال مدريد من الدوري الإنجليزي، حيث يضع النادي الإسباني أنظاره على التعاقد مع اللاعب الويلزي أرون رامسي نجم نادي آرسنال الإنجليزي، حيث يقترب رامسي من الرحيل عن صفوف الجانرز في صيف 2019.
ويملك رامسي علاقة جيدة مع جاريث بيل قد تُسهل من مهمة انتقاله إلى النادي الملكي.
ويفكر ريال مدريد كذلك في التعاقد مع اللاعب الإسباني خوان ماتا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي ينتهي عقده مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم الجاري.
ويذكر أن ماتا عانى بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مؤخرًا مع المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | ريال مدريد يطارد 3 صفقات من العيار الثقيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.