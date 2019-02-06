رياضة | ريال مدريد يطارد 3 صفقات من العيار الثقيل

يضع نادي ريال مدريد الإسباني أنظاره على ضم ثلاث صفقات قوية من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع EL GOL DIGITAL أن نادي ريال مدريد يفكر في التعاقد مع المدافع البرازيلي دافيد لويز لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وعُرض على دافيد لويز تمديد عقده مع تشيلسي لمدة موسم لكن اللاعب البرازيلي يريد تمديد العقد لمدة موسمين.

صفقة أخرى يطاردها ريال مدريد من الدوري الإنجليزي، حيث يضع النادي الإسباني أنظاره على التعاقد مع اللاعب الويلزي أرون رامسي نجم نادي آرسنال الإنجليزي، حيث يقترب رامسي من الرحيل عن صفوف الجانرز في صيف 2019.

ويملك رامسي علاقة جيدة مع جاريث بيل قد تُسهل من مهمة انتقاله إلى النادي الملكي.

ويفكر ريال مدريد كذلك في التعاقد مع اللاعب الإسباني خوان ماتا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي ينتهي عقده مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم الجاري.

ويذكر أن ماتا عانى بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مؤخرًا مع المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.