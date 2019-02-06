رياضة | مياتوفيتش: قرار مشاركة ميسي "غباء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مياتوفيتش: قرار مشاركة ميسي "غباء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث بيدا مياتوفيتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني السباق عن مواجهة الكلاسيكو المرتقبة مساء اليوم الاربعاء على ملعب الكامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
نشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية تصريحات ميتاوفيتش الذي قال: اعتقد أن لقاء الكلاسيكو اليوم سيكون الفرصة الأخيرة أمام جاريث بيل في حالة مشاركته منذ بداية المباراة.
واضاف: هناك غضب كبير من جماهير ريال مدريد تجاه جاريث بيل، على عكس البرازيلي فينسيوس جونيور والذي حصل على الثقة من الجماهير مؤخرا.
وعن فرص مشاركة ميسي باللقاء قال: ميسي لاعب أساسي في برشلونة، ولكني لا اعتقد أن الجهاز الفني للفريق سوف يخاطر به وهو مصاب، سيكون قرار في منتهي الغباء.
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